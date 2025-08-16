Aug 16, 2025 9:40 PMClock
إيهاب مطر: لن نقبل أن تكون طرابلس خاصرة رخوة

كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس":  "لن نقبل أن تكون طرابلس "خاصرة رخوة" بعد اليوم".

