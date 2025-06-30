المركزية - أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة خلال المجلس العاشورائي الذي نظمه "حزب الله" في باحة حسينية الإمام علي في حي الدورة الجنوبي في الهرمل، "أننا منفتحون على النقاش في الاستراتيجية الدفاعية ونقاط قوة لبنان، لكن بعد التحرير، وبدء إعادة البناء، منفتحون على النقاش في الاستراتيجية الدفاعية ونقاط قوة لبنان، لكن بعد التحرير، وتمكين الجيش اللبناني من ان يكون قادرا على مواجهة العدو مع الشعب والمقاومة، ضمن هذه الثلاثية، التي حمت وحررت لبنان".

أضاف: "نسأل البعض: ماذا فعلتم في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية والاستباحة للحجر وللبشر؟، وهل من أحد يناقش في نقاط القوة وارضه محتلة؟ وماذا فعلتم بقدرة الجيش اللبناني على التسلح؟ وماذا فعلتم بالثروات وكيفية المحافظة على حقوق اللبنانيين؟ وماذا حصل في ملف اعادة ما تهدم جراء العدوان الإسرائيلي؟".

واعتبر ان "نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بات اقوى بعد العدوان الأميركي - الإسرائيلي الذي فرض عليه، وهو محفوظ من الله تعالى، ومن الشعب الإيراني، التي تجلت وحدته كأجمل وأفضل ما يكون".

ورأى أن "هذه الحرب جعلت إيران قوية بشكل مذهل، والشعب الإيراني كان واحدا في مواجهة أميركا وإسرائيل، وهذه من البركات التي سنرى أثارها في المستقبل".