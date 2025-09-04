أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة في تصريح لقناة "الجزيرة مباشر" أنّ التحالف بين حزب الله وحركة أمل "دائم وقوي للغاية"، مشدداً على أنّه "لن يكون هناك أي اختلاف أو تمايز بيننا على الإطلاق".

وأوضح حمادة أنّ مشاركة وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً لا تزال مرجّحة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ "كل الأمور قابلة للتغيّر حتى اللحظات الأخيرة وداخل الجلسة"، مؤكداً أنّ القرار النهائي "ما زال مفتوحاً".

ولفت البرلماني عن حزب الله إلى أنّ موقف الحزب قد يتبدّل في اللحظة الأخيرة تبعاً لمسار النقاشات داخل الحكومة، قائلاً: "وزراء الحزب بصدد المشاركة في الجلسة، لكن موقفنا قد يتغيّر في اللحظة الأخيرة".