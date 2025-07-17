المركزية - دان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة "كل الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض العربية سواء لبنان أو سوريا".

وقال: "نحن على يقين أن تدخل العدو في سوريا ليس من اجل الإنسان سواء كان علويا أو موحدا أو سنيا، إنما من أجل مصالحه، من خلال التمهيد لمشروع الشرق الأوسط الجديد، والمنسجم مع ما سمي بصفقة القرن".

أضاف: "إن الذي يحصل يمهد لتقسيم سوريا، وهو اعتداء على الأمة وعلى كرامتها، وهذا لا يعني اننا نرتضي على كل التجاوزات الإنسانية والاخلاقية والاعتداء على الكرامة الذي تعرض له أبناء السويداء"، منتقدا "المهرولين للتطبيع امام كل الذي يحصل".