المركزية - أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أن "حبنا لسيد شهداء الأمة الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله يعني الثبات في المواجهة رغم كل الضغوط والتضحيات"، وأعلن "نحن على العهد، وعلى جهوزيتنا بأن نواجه هذا العدو، ولن نمكّنه من أن يستبيح أرضنا ووطننا".

تحدث حمادة في خلال احتفال حاشد أقيم في قاعة مجمع سيد الشهداء في بلدة القصر – قضاء الهرمل، إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وللشهيد المجاهد حسن أكرم قطايا، وشدد على أن "التعاطي في الشأن الداخلي يتم بحكمة ووعي، ونحن الأحرص على السلم الأهلي، ولن نسمح للمتآمرين بجر البلد إلى صدام داخلي، مهما حاولوا النفخ في أبواق الفتنة أو تقديم أوراق اعتمادهم إلى مشغّليهم".

وشهد الاحتفال حضورا واسعاً من أهالي المنطقة وفعاليات اجتماعية وحزبية، إضافة إلى عوائل الشهداء، حيث ألقى نجل الشهيد حسن أكرم قطايا كلمة العائلة، مجدداً العهد بالسير على نهج والده والتمسك بسلاح المقاومة دفاعاً عن الأرض والشعب.