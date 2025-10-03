المركزية - أكد عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة "أننا لا نقارب ما يحاك من استهداف للمجلس النيابي في التوصيف والتقييم تحت عنوان "دولة الرئيس نبيه بري" فحسب، لأن دولة الرئيس بري لا يمثل شخصاً أو رئيساً يدير جزءاً من البلد، وإنما هو بعلم وإقرار الجميع، يشكّل دائماً البوصلة وميزان التوازن في لبنان من أجل كل لبنان، وبالتالي، إذا كان المُراد استهداف هذا المرتكز من خلال استهداف المجلس النيابي وأدائه، فإنكم مخطئون وواهمون، وإنما تستهدفون أنفسكم والكيان المسمّى لبنان".

وحذر في كلمة خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد عصام محمد عبيد (غريب) في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، بحضور مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق علي حمية، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي، "البعض من اللعب بالنار، وأن يلتفتوا كي لا يغرقوا لبنان بأوهامهم تحت عناوين شتى، منها أن يصبح الناخب في لبنان هو الذي لا ينتمي إلى هذا الوطن تحت عنوان مكشوف ومفضوح، والهدف أن نصل إلى واقع جديد في البلد قد لا يمثّل اللبنانيين بقدر ما يمثّل السلطات المختلفة التي تنضوي تحت مشروع الصهيو-أميركي لاستهداف لبنان".

وشدد النائب حمادة على "أننا الحرصاء على وحدة هذا البلد وسيادته، وإن رهانات البعض على الأوهام التي تشبه الرهانات السابقة، سوف تسقط، ونقول لهم، لن تستطيعوا أن تحققوا أي هدف من أهدافكم يجعل لبناننا هذا في المشروع الصهيو-أمريكي، وإننا سنبقي لبناننا في سياقه المقاوم والمواجه، ضمن معادلة ذهبية، وستظل ذهبية بين الجيش والشعب والمقاومة، وسنبقى ثابتون من موقعنا المرتكز إلى الله تعالى، وإلى حقنا الذي كرّسه الله والقانون والشرائع".

وختم النائب حمادة مؤكداً أنه "لن يتحقق المشروع الصهيو-أميركي الذي يريد للمنطقة أن تكون جزءاً من خارطة "نتنياهو" الزرقاء، وفي مقدمتها لبنان والشريط الذي كان يعبّر عنه سابقاً بدول الطوق من سوريا إلى الأردن، وإننا إذ نحذر البعض في لبنان من اللعب بالنار ومن المضي في مسار التآمر والكيد، فإننا نؤكد أننا بحكمتنا وبوعينا سوف نفشل كل سعي إلى التفرقة والفتنة".