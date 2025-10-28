المركزية - اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة "أن الهدف مما يجري التسويق له في موضوع تعديل القانون الانتخابي، هو تحييد اللبنانيين المقيمين في العملية الانتخابية، لكي يكون المؤثر أصوات المغتربين تحت عنوان كلمة حق يراد بها باطل ليحدثوا خرقا في جسد بيئة المقاومة المتماسك".

و قال خلال احتفال تأبيني في حسينية الإمام الحسين - الهرمل، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد محمد ياسر سمير القبوط: "ما يرمي إليه البعض في مشروعهم، هو تركيب سلطة من رؤساء جمهورية ومجلس نواب وحكومة، ويستكمل المشروع في عزلتنا وإنجاز ما يريدونه على مستوى التركيبة التي إسمها لبنان، على ان تكون ملحقة بالخربطة الاسرائيلية"، لافتا الى ان "الخلفية الحقيقية لكل هذا المشروع هو ما أعلن عنه رئيس وزراء العدو عن اسرائيل الكبرى، ولبنان وغيره من الدول العربية، جزء من هذا المشروع".

اضاف: "جسدنا ازداد قوة وتماسكا بعد كل ما مورس علينا من ترغيب وترهيب ومحاولات لإحداث الخلخلة فيه، فلم يعد لديهم من خيار وامكانيات لخرق هذا الجسد، إلا إزاحة اللبنانيين المقيمين لكي يأتوا بالمقترع اللبناني المغترب، الذي له الحق بالاقتراع، لكن عمليا فإن الذي يضع الصوت، هو السلطة أو إدارة البلد، الذي يعيش فيه المغترب".

وختم: "تلك السلطات والإدارات تستطيع زيادة مجموعة من آلاف الأصوات على مستوى 128 نائبا، مع التركيز على إحداث الخرق بما يناسبهم، تحت عنوان ديموقراطي، ودون أي رقابة".