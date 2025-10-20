أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة، أن "المقاومة قوية وثابتة، وستثبت الايام أنها عصية على ان تكسر. على عكس ما يتوهمه البعض".

وقال في كلمة لمناسبة ذكرى مرور أربعين يوما على استشهاد الشيخ حيدر مصطفى عساف، من منزل ذويه في منطقة مشاريع القاع، بحضور علماء دين حشد من الفعاليات والأهالي، أضاف حمادة: بأننا أقوياء بانتمائنا الى الحق، ولأن قضيتنا هي الأشرف والأوضح على مستوى العالم.

وتساءل حمادة عن "معنى الانبطاح المعيب لبعض السياسيين أمام العدو الإسرائيلي، فيما لبنان يمتلك نقاط قوة، يستطيع أن يستثمرها، ويحصل مكاسب تعيد أرضه وتحرر أسراه وتردع عدوه".

وتحدث حمادة ايضا في احتفال ذكرى مرور أربعين يوما على استشهاد الشهيد علي خضر حمادة، والذي أقيم في حسينية ابي الفضل العباس (ع) في الهرمل، بحضور مفتي الهرمل الشيخ علي طه، عوائل الشهداء وفعاليات وحشد من الأهالي.

وأكد حمادة خلال الاحتفال ان "هذه المقاومة حكيمة وواعية، وترسل الرسائل بذكاء وبثبات، ولعل من هذه الرسائل تجمع أجيال السيد الكشفي الكبير، الذي راسلنا موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتدرجه على أنه أكبر تجمع عالمي كشفي، برزت خلاله الدقة والتنظيم، الذي يتمتع به هذا الجيل".