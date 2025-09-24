المركزية - اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة ان "الاعتداء الإسرائيلي على قطر في ظل وجود أكبر قاعدة أميركية على أرضها يؤكد أن أمريكا تعمل دائما لمصلحة العدو الصهيوني وليس لمصلحة شعوب المنطقة، وهذا يؤكد أيضا ان إسرائيل ماضية في التوسع للسيطرة على دول المنطقة واخضاعها سواء كانت هذه الدول حليفة لأمريكا أم لا، وان الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر هو تحول استراتيجي في مجريات الصراع في المنطقة".

وأضاف خلال مشاركته في لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في "حزب الله"- البقاع، في دارة العميد علي شريف حضره فعاليات سياسية وثقافية واجتماعية: "ان الاستهداف الذي نتعرض له اليوم لا يقتصر على المقاومة بل يتوسع ليشمل بيئة المقاومة وأهلها والعائلات التي قدمت الشهداء والجرحى، وان المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات التي ترسم لها وعلى استعداد دائم لمواجهة كل التحديات".