Jul 7, 2025 8:52 AMClock
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إيلون ماسك: دعم حزبي الجديد مرشحا للرئاسة ليس مستبعدا ولكن سنركز خلال السنة المقبلة على مجلسي النواب والشيوخ

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