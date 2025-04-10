المركزية - اعلنت السفارة الإيطالية في لبنان عن سلسلة من المبادرات القادمة التي تُؤكّد التزام إيطاليا بدعم لبنان في مسيرته نحو التعافي في فترة بعد النزاع من خلال تبادل الخبرات في مجالات إعادة الإعمار المستدام والتجديد الحضري والتنمية الشاملة.

تعكس هذه المبادرات الجهود المنسّقة للمنظومة الإيطالية في لبنان - بما في ذلك السفارة والمعهد الثقافي الإيطالي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) ووكالة التجارة الإيطالية (ITA/ICE) - بالتآزر مع المؤسسات اللبنانية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتهدف إلى تعزيز استراتيجيات مبتكرة ومراعية للسياق لإعادة تصوّر المساحات الحضرية وبنائها.

يُفتتح البرنامج بطاولة مستديرة حول التجديد الحضري ستُعقد في 14 نيسان في مقر السفارة الإيطالية. سيناقش خبراء إيطاليون ولبنانيون مناهج تشاركية للتجديد الحضري مع التركيز على إعادة تأهيل محطة قطار مار مخايل التاريخية، إحدى المبادرات الرائدة التي يدعمها التعاون الإيطالي.

وفي الوقت عينه، تدعم السفارة مشاركة الدكتورة مارتينا بوفو في المؤتمر الأكاديمي الشهير "مناظرات المدينة 2025" (14-16 نيسان) الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التبادل الأكاديمي والتفكير الناقد في التخطيط الحضري.

في 16 نيسان، وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) والمعهد الثقافي الإيطالي، تستضيف السفارة الندوة الدولية "إعادة الإعمار بعد الحرب: أدوات ما بعد التصميم". ستتطرّق الندوة إلى المواد المستدامة والممارسات الدائرية واستراتيجيات التصميم من خلال مساهمات مهندسين معماريين وباحثين إيطاليين بارزين. ومن بين المتحدثين، المهندسة المعمارية والخبيرة العالمية فالنتينا سوميني، البارعة في مجال الهندسة المعمارية للبيئات القاسية والابتكار المستدام. يلي الندوة معرض مفتوح للجمهور.

في الأشهر الماضية، وتحت مظلة "أدوات ما بعد التصميم"، تولّى المعهد الثقافي الإيطالي تنظيم وعرض سلسلة من الأفلام حول التحديات العالمية لعصر الأنثروبوسين.

ستكون إيطاليا حاضرة أيضًا في مشروع لبنان 2025 (6-9 أيار) بجناح وطني خاص من تنظيم ITA/ICE، للترويج للشركات الإيطالية التي تُقدّم حلولًا مستدامة في البنية التحتية والبناء وتشجيع شراكات جديدة مع الجهات المعنية اللبنانية.

أما في الأشهر المقبلة، وبفضل دعم ITA/ICE، فسيستكمل أيضًا ترميم نافورة "أرديا بوربوريا" في فردان كجزء من مشروع أوسع لإحياء الأماكن الحضرية في المنطقة.

وفي المستقبل القريب، تعمل السفارة والمعهد الثقافي على استضافة معرض "المدينة على خشبة المسرح" في لبنان، المُخصّص لأفضل الممارسات الإيطالية في مجال التجديد الحضري فضلا عن نشاطات أخرى تتضمن زيارات لوفود من شبكات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الإيطالية ونشاطات مواضيعية لتعميق التبادل التقني والعلمي. تشكل هذه المبادرات خير دليل على تضامن إيطاليا الثابت مع لبنان ودورها الاستباقي في تبادل المعرفة والأدوات من أجل مستقبل أفضل وأكثر خضرة وشمولاً. ومن خلال ربط المعرفة التقنية بالتبادل الثقافي، تقف إيطاليا إلى جانب لبنان في إعادة تصوّر مدنه ومجتمعاته.

