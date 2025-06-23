أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في حديث لموقع العهد، أن إيران ستنتصر لأنَّها صاحبة حق ومُعتدَى عليها.

وقال: "إيران لديها قيادة الولي الفقيه الشجاع والمصمّم على أن تكون إيران عزيزة وقوية".

وأضاف قاسم: "إيران لديها شعبٌ متماسك ترك خلافاته ليكون موحَّداً في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي".

وشدّد على أن "تهديد ترامب باغتيال الإمام الخامنئي عملٌ دنيء وفي الوقت نفسه دليلُ ضعف"، لافتاً إلى أن "الرئيس الأميركي جاهلٌ لمكانة هذا المرجع الكبير عند المسلمين وفي العالم وجاهلٌ للتداعيات الخطيرة لمثل هذه التهديدات".



وقال: "الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جداً لأن المنطقة بأكملها في خطر".