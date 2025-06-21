Jun 21, 2025 11:00 PMClock
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إيران تقول إن مفاعل أراك الذي ضربته إسرائيل يُستخدم في قطاعي "الصحة والدواء"

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