Apr 3, 2025 2:28 PMClock
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إيران تشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وصون عزتها وسيادتها الوطنية

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