Jul 12, 2025 4:14 PMClock
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إيران تؤكد أنّها ستتفاوض فقط بشأن برنامجها النووي المدني وليس بشأن "قدراتها العسكرية"

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