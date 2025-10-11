Oct 11, 2025 9:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إيران تؤكد أنها لا تثق في احترام إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o