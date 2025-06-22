Jun 22, 2025 9:35 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترامب تستعد لرد إيراني محتمل والساعات الـ48 المقبلة مثيرة للقلق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o