Jul 17, 2025 12:17 PMClock
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"إن بي سي نيوز": تقييم أميركي جديد يخلص إلى أن الضربات الأميركية دمرت موقعًا واحدًا فقط من بين 3 مواقع نووية إيرانية

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