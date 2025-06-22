Jun 22, 2025 4:28 PMClock
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"إن بي سي" عن مسؤول أميركي: حاملة الطائرات الأميركية نيمتز والسفن المرافقة لها أرسلت إلى الشرق الأوسط ومن المتوقع أن تصل خلال الأسبوع المقبل

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