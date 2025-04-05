Apr 5, 2025 9:58 AMClock
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إن بي سي عن الرئيس الأسبق باراك أوباما: ما شهدناه من سياسات اقتصادية ورسوم جمركية لن يكون مفيدا لأميركا

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