هنأت "جمعية انماء طرابلس والميناء" في بيان، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، بحلول عيد المولد النبوي الشريف، آملة ان "يحمي الله لبنان وان ينعم اهله بالامان والاستقرار والازدهار".

ونوهت "بالجهود التي يبذلها الرؤساء الثلاثة الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، لحماية لبنان والتخفيف من الازمات التي يتخبط بها وصون الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الاهلي".

وأكدت "ثقتها بحكمة ووعي الرؤساء الثلاثة في الحفاظ على هذا الوطن والوصول به الى شاطىء الامان".