المركزية- هنأت "جمعية انماء طرابلس والميناء" في بيان، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بحلول عيد المولد النبوي الشريف، آملة ان "يحمي الله لبنان وأن ينعم أهله بالأمان والاستقرار والازدهار".

ونوّهت "بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، لحماية لبنان والتخفيف من الأزمات التي يتخبط بها وصون الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي".

وأكدت "ثقتها بحكمة ووعي الرؤساء الثلاثة في الحفاظ على هذا الوطن والوصول به الى شاطىء الامان".