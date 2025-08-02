هنّأ رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب في بيان، الجيش اللبناني في عيده الثمانين "تلك السنوات التي لم يبخل فيها يوماً عن تقديم التضحيات الجلل، ولم يتردّد فيها لحظة عن الذود عن الوطن وأبنائه في أعتى المحن".

كما توجّه بالتهنئة إلى قائد القوات المسلحة في لبنان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في العيد الـ٨٠، رافعاً آيات التقدير والشكر لسهرهم المتواصل على قيادة البلاد والشعب اللبناني إلى برّ الأمان.

في المناسبة، وإذ نتمنى لجيشنا الحبيب، قيادة وضباطاً وعناصر، دوام القوة والظفر على مدى الزمن، لا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا نحن اللبنانيين بجيشنا البطل وبحكمة قيادته بما قدّموه ويقدمونه لنا وللبنان كي ننعم بالاستقرار ونهنأ بالسلام.