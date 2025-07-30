المركزية - نعى رئيس جمعية إنماء طرابلس والميناء أنطوان أ. حبيب وأعضاء الجمعية، في بيان "ببالغ الحزن والأسى، فقيد مدينة الميناء الغالي المختار الأستاذ ميشال روحانا الذي وافته المنية بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والخدمة العامة.

لقد شكّل ميشال روحانا، عميد مخاتير الميناء، رحمه الله، نموذجًا نادرًا في التواضع والالتزام، وكان قريبًا من الناس، حاضرًا بينهم، حريصًا على قضاء شؤونهم والسعي في مصالحهم. لم يعرف الكلل، ولم يتردّد يومًا في مدّ يد العون لمن طرق بابه أو لجأ إليه. عرفه الجميع بابتسامته الصادقة، وكلمته الطيّبة، وحرصه على أن يبقى صوت أهله مسموعًا وحقوقهم مصانة.

برحيله، تفقد الميناء أحد أبنائها الأوفياء، ورمزًا من رموز العمل البلدي والاجتماعي الصادق، وتخسر طرابلس شخصية خدمت بإخلاص وتركَت أثرًا طيبًا في قلوب الناس وذاكرتهم.

تتقدّم الجمعية بأحرّ التعازي من عائلته الكريمة، ومن زملائه المخاتير، ومن جميع أبناء الميناء وطرابلس، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم محبّيه الصبر والسلوان.

وداعًا يا ميشال روحانا، يا وجه الميناء الطيّب، ستبقى حاضرًا في الذاكرة والقلوب.

رحمك الله، وألهمنا جميعًا الوفاء لمسيرتك ومحبتك للناس".

