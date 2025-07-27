نعت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان، الفنان والموسيقار زياد الرحباني، وقالت: "رحل عبقري من لبنان ترك بصمات مؤثرة في عالمي المسرح والفن، وفي قلوب المجتمعات العربية".

أضافت: "زياد الرحباني ثار على كل شيء، أحب لبنان بشغف، والإنسان فيه. كان صوتاً شرساً صارخاً في وجه الطائفية والفساد، أضحكنا من مرارة الواقع وأبكانا، وهو الذي دمج في نهجه بين التهكم اللاذع والبعد، والثورة".

وتابعت: "إنه أبعد من أسطورة وأكثر من أيقونة، إنه زياد الرحباني الخالد بنبراته الموسيقية الصارخة، وبنتاجاته الفكرية الساخرة واللاذعة برسائلها الشديدة، فهو الضمير الحي ومرآة الناس".