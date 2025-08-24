تمكنت عناصر من فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين على صخرة مقابل شاطىء عمشيت. وبعد سحبهم تمت معالجتهم وهم بحالة جيدة.

ولاحقا صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

"تمكّن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، من إنقاذ ثلاثة مواطنين كانوا يواجهون خطر الغرق أثناء ممارستهم رياضة السباحة مقابل شاطئ عمشيت – جبيل، نتيجة شدّة التيار وارتفاع الموج.

وقد عمل العناصر على سحبهم إلى الشاطىء، حيث تم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهم.

وتجدّد المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125 أو عبر خدمة واتساب على الرقم 70192693" .