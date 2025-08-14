المركزية - أشار رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس في بيان الى ان "الوقوف الى جانب أهلنا في الأيام الصعبة التي تمر على كل إنسان في لبنان، إرتأينا في المجلس البلدي في قرطبا وبالتنسيق مع اللجنة الطبية فيها برئاسة الطبيبين العضوين: رئيس اللجنة الطبية في بلدية قرطبا الدكتور منصور سالم والدكتور حبيب بو عون ، أن نطلق الأيام الطبية المجانية بدءًا من يوم الأحد ١٧ آب الجاري في مستشفى قرطبا الحكومي. أطباء وممرضون وإخصائيون بانتظار كل مَن يريد استشارة طبية أو إجراء فحوصات مخبرية أو أدوية. نحن نعمل في المجلس البلدي من أجل قرطبا وكل أهلها، في إحياء مهرجانات فارحة والعمل في الإنماء والتنمية وفي الأعمال الإنسانية والإجتماعية".

وشكر رئيس البلدية الأستاذ مارتينوس الدكاترة الأطباء الأعضاء وكل من ساهم وسيساهم في انجاح هذا العمل الصحي والإنساني الاجتماعي.