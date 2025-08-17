صدر عن إدارة مرفأ بيروت البيان الآتي:

"توضيحاً لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق في حرم المرفأ، تفيد إدارة مرفأ بيروت بما يلي:

إن الحريق الذي شوهد في المرفأ قد نتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة، وقد تمت السيطرة عليه بشكل كامل بفعل التدخل السريع من قبل عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني.

كما جرى تنسيق مباشر بين مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني ومدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش لمتابعة مجريات الحادث وضمان حسن معالجته.

وإذ تعرب إدارة المرفأ عن شكرها وتقديرها لكل من عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء الاجهزة الامنية المعنية والعاملة داخل المرفأ وخارجه على جهودهم السريعة والفعالة، مؤكدة على التزامها في تأمين كافة المستلزمات اللوجستية الضرورية للحفاظ على أعلى معايير السلامة. كما تؤكد الإدارة أن اضرار الحريق اقتصرت على بعض الماديات على متن الباخرة".