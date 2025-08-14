3:41 PMClock
إندلاع حريق داخل احد المحلات التجارية محلة اوتوستراد الدوره المسلك الغربي مما تسبب بازدحام مروري في المحلة وتعمل فرق من الدفاع المدني على معالجة الحريق ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير

