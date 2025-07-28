ما زالت كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان لكنها تبدأ بالتراجع اليوم الاثنين ومن المتوقع انخفاض اضافي بدجات الحرارة منتصف الاسبوع لتعود وتتمحور حول معدلاتها.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ ساحلًا وبين ٢١ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٢ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: حار ومشمس ويتشكل السحب تدريجيًا مع تقدم الوقت فوق السواحل والمناطق المحيطة

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٨٠سم وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ٢١ و٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الاربعاء: مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٩ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س