Jul 6, 2025 8:30 PMClock
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إنحراف سيارة عن مسارها على أحد طرقات منطقة عيون السمك لتسقط في مجرى نهر موسى دون الافادة عن وقوع اصابات حتى الان

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