إنتهاء المباراة بفوز منتخب أستراليا على منتخب لبنان بنتيجة 93-80 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة والمنتخب اللبناني يواجه كوريا الجنوبية يوم الأحد

