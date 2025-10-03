Oct 3, 2025 1:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إنترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تعلن شن القوات الروسية هجومًا واسعًا على مرافق عسكرية وصناعية ومنشآت البنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o