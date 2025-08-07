آخر الأخبار
Aug 7, 2025 1:37 PM
إنترفاكس: قمة بوتين - ترامب ستكون الأسبوع المقبل على الأرجح
مصدر في الجيش السوداني: قوات الدعم السريع أعدمت 12 شخصا داخل مستشفى...
2025-08-09 12:07:51
2025-08-09 12:07:51
التحكم المروري:أشغال داخل نفق ساسين باتجاه العدلية وعلى المسلك المقابل
2025-08-09 12:02:37
2025-08-09 12:02:37
مستشفيات غزة: 36 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم
2025-08-09 11:59:31
2025-08-09 11:59:31
مصدر في الجيش السوداني: قوات الدعم السريع أعدمت 12 شخصا داخل مستشفى مدينة النهود بولاية غرب كردفان
"مجلس ثورة الأرز": هناك تهرب من المسؤولية الدستورية تجاه السلاح غير الشرعي وعلى الحكومة الحل
التحكم المروري:أشغال داخل نفق ساسين باتجاه العدلية وعلى المسلك المقابل
مستشفيات غزة: 36 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم
السيد: سنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان وصول المساعدة إلى من هم بأمسّ الحاجة
الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية
المفوضية الأوروبية: قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة سيفاقم الوضع الإنساني "الكارثي" وسيعرض حياة المحتجزين للخطر
القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان
بالصورة - سهيلة العيط مفقودة… هل رأيتموها؟
يديعوت أحرونوت: انتحار 16 جنديًّا إسرائيليًّا منذ مطلع 2025 بينهم 8 في الخدمة النظامية
الأونروا: حشر 80% من سكان غزة في مساحة صغيرة "ترويج للفوضى"
والدة الجندي الإسرائيلي الأسير نمرود كوهين: أدعو جميع الإسرائيليين للانضمام إلى الاحتجاجات فالصمت قاتل
زيلينسكي يحذر قبل قمة ترامب وبوتين: أي قرار بدون أوكرانيا هو ضد السلام
7 علامات على القدمين.. مؤشر لمشاكل صحية خطيرة!
8 أعراض إذا شعرت بها.. اذهب للطوارئ فورا
اليكم الأكثر 8 أماكن اتساخا في المنزل!
ماذا يحدث عند تقطيع الفاكهة دون غسلها؟
للمزاج وفقدان الوزن.. ما أفضل وقت لتناول الشوكولاتة الداكنة؟
12:07 PM
مصدر في الجيش السوداني: قوات الدعم السريع أعدمت 12 شخصا داخل مستشفى مدينة النهود بولاية غرب كردفان
12:05 PM
"مجلس ثورة الأرز": هناك تهرب من المسؤولية الدستورية تجاه السلاح غير الشرعي وعلى الحكومة الحل
12:02 PM
التحكم المروري:أشغال داخل نفق ساسين باتجاه العدلية وعلى المسلك المقابل
11:59 AM
مستشفيات غزة: 36 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم
11:58 AM
السيد: سنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان وصول المساعدة إلى من هم بأمسّ الحاجة
11:57 AM
الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية
11:55 AM
المفوضية الأوروبية: قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة سيفاقم الوضع الإنساني "الكارثي" وسيعرض حياة المحتجزين للخطر
11:51 AM
القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان
11:49 AM
بالصورة - سهيلة العيط مفقودة… هل رأيتموها؟
11:44 AM
يديعوت أحرونوت: انتحار 16 جنديًّا إسرائيليًّا منذ مطلع 2025 بينهم 8 في الخدمة النظامية
11:08 AM
الصادق: بدأ بناء الدولة الحقيقية
11:01 AM
بو عاصي لرعد: "رح تسلم سلاحك"
10:19 AM
الراعي في قداس شبيبة الانتشار في الديمان: ...
10:09 AM
تحليق مسيّرات على علو منخفض في الهرمل والن...
9:27 AM
5 دول أوروبية تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة...
8:55 AM
الجيش يوقف عددًا من المحتجين على طريق المطار
8:43 AM
هجوم حوثي بمسيّرات على 3 مواقع إسرائيلية
11:05 AM
احتلال غزة يضع حماس امام خيارين لا ثالث لهما
Aug 8, 2025 12:59 PM
بعد القرارات السيادية.. هل تُرفع الحصانات ...
