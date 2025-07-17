Jul 17, 2025 12:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إن.بي.سي نيوز: ترامب رفض خطة عسكرية لشن ضربات أكثر شمولًا على البرنامج النووي الإيراني والتي كانت ستستمر لأسابيع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o