المركزية - اصدرت وزارة التربية مذكرة حددت بموجبها مواعيد الامتحانات الخطية للدورة الاستثنائية وجاء فيها:

مـذكـرة إداريـة رقــم : 77

" بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 7/08/2025 ، بخصوص الموافقة على تنظيم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2025،

تُجرى الإمتحانات الخطية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2025 الاستثنائية، وفقاً للترتيب الآتي:



كما اصدرت مذكرة ثانية حددت بموجبها شروط ومواعيد قبول طلبات الترشيح لامتحانات شهادة الثانوية العامة الرسمية بفروعها الأربعة للدورة الاستثنائية وجاء فيها:

"مذكرة إداريّة رقــم 78

شروط ومواعيد قبول طلبات الترشيح لامتحانات شهادة الثانوية العامة الرسمية بفروعها الأربعة

للدورة الاستثنائية للعـــام 2025

أولاً : تقبل طلبات الترشيح للدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2025، التي يقدمها:

أ‌- المرشحون كافة لدورة العام 2025 العادية الذين تغيبوا عنها أياً كان سبب تغيب كل منهم، والذين رسبوا فيها أياً كان معدل علامات كل منهم.

ب‌- المرشحون الناجحون في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في الدورة العادية للعام الحالي أو في أي من الدورتين العادية أوالاستثنائية للعام2024، ولم يكن المعدل العام لعلاماتهم مساويا للاثني عشر من عشرين (12/20) على الأقل، ويكون لهم ان يترشحوا للفرع ذاته الذي سبق وأن نالوا شهادتهم فيه، أو لأي فرع آخر مع احتفاظهم بنجاحهم وبالمعدل الأعلى لعلاماتهم.

ج‌- كل من الذين كانوا من ذوي الحق للترشح لامتحانات الدورة العادية للعام 2025، وإن لم يترشح أي منهم لامتحانات الدورة العادية لشهادة الثانوية العامة في السنة الجارية.

على أن يتم الالتزام بأحكام التعميم رقم 29 تاريخ 18/3/2025 لجهة استيفاء المرشحين الجدد شروط قبول طلبات الترشيح والمستندات اللازم إرفاقها بطلب كل منهم للاشتراك بامتحانات هذه الدورة،

بالإضافة إلى مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 16/6/2025 ، الذي نص على الموافقة على تمكين التلامذة اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم خارج لبنان والتلامذة غير اللبنانيين من التقدم إلى الامتحانات الرسمية للعام 2025 لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة شرط تقديم الأوراق المصدقة المثبتة لتسلسلهم الدراسي، وإن كان متعذرا عليهم تأمين سائر المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم إلى هذه الامتحانات، وتسليم الناجحين منهم في هذه الامتحانات الإفادات المثبتة لهذا النجاح، أو اعتبار الراسبين منهم ذوي حق بالترشح مجددا للامتحانات التي لم يحرزوا النجاح فيها، شرط إبراز غير اللبنانيين منهم لبطاقة الإقامة القانونية غير منتهية الصلاحية أو بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير منتهية الصلاحية، واللبنانيين إفادة المعادلة المطلوبة لتبرير ترشحهم.

ثانياً : تقبل طلبات مرشحي الثانويات الرسمية والخاصة والطلبات الحرة لامتحانات شهادة الثانوية العامة الرسمية بفروعها الأربعة للعام 2025- الدورة الاستثنائية، خلال الفترة الممتدة من 11 آب ولغاية 18 آب ضمناً في المراكز التالية:

محافظة بيروت المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية)

محافظة جبل لبنان المنطقة التربوية في جبل لبنان - بعبدا

محافظة الشّمال المنطقة التربوية في الشمال - طرابلس

محافظة البقاع المنطقة التربوية في البقاع - زحلة.

محافظة بعلبك والهرمل المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل - بعلبك

محافظة الجنوب المنطقة التربوية في الجنوب - صيدا

محافظة النّبطية المنطقة التربوية في النبطية - النبطية

ثالثاً :

أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.

ب - الرسم القانوني : 40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.

50.000 ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.

ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.

د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.



رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.



ملاحظة: لا يحق لمن لم يتقدم بطلب الترشيح لهذه الدورة في المنطقة التربوية المعنية المشاركة في هذه الامتحانات".