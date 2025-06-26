يتأثر لبنان والحوض الشرقي بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، وفق ما أوردت نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.

ويستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة حتى نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت: مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع رطوبة مرتفعة.

الأحد: مشمس إجمالاً مع رطوبة مرتفعة ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل اضافي على الجبال والداخل.