صدر عن إقليم كسروان-الفتوح في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:

رداً على ما يتم تداوله من مواقف وتحليلات على بعض المواقع الاعلامية المشبوهة تتناول الكتائبيين ونضالهم في العقيبة خصوصا وكسروان الفتوح عموما في سياق الانتخابات البلدية الجارية، يهمّ إقليم كسروان-الفتوح الكتائبي أن يؤكد ما يلي:

إنّ حزب الكتائب، كما دأب دائماً، ينظر إلى الانتخابات البلدية باعتبارها استحقاقاً تنموياً محلياً بامتياز، يهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز العمل البلدي بعيداً عن التجاذبات السياسية الضيقة. وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإن الاقليم والحزب يمتنعان، كقاعدة عامة، عن التورط في السجالات العقيمة أو في الاصطفافات البلدية المغرضة، إلا في الحالات التي يعلن فيها موقفاً واضحاً وصريحاً عبر بيان رسمي صادر عن الهيئات الحزبية الرسمية .

إنّ أي محاولة لزجّ اسم الكتائب أو رموزه في معارك محلية لا تعبّر عنه، من قبل الأقلام المأجورة، وتُستخدم لأغراض رخيصة، هي مرفوضة شكلاً ومضموناً. وعليه، فإننا نحتفظ بحقنا في الرد المناسب على كل من يسعى لتشويه صورة الحزب أو يستعمل اسمه في غير مكانه الصحيح.

كما يؤكد إقليم كسروان-الفتوح في حزب الكتائب اللبنانية أن دعم أي لائحة في الانتخابات البلدية، إذا ما تقرر ، يُعلن على الملأ من خلال بيان واضح لا يحتمل التحليل أو التأويل.