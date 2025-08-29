المركزية - دان إقليم الشوف الكتائبي بأقصى عبارات الغضب والاستنكار الجريمة البشعة التي استهدفت الرفيق خليل طوني بو مراد، عبر إطلاق النار المباشر عليه داخل سيارته، في اعتداء دموي خسيس يكشف حجم الانهيار الأمني ويفضح غياب سلطة الدولة وهيبتها .

وقال: "إن هذه الجريمة النكراء تضع الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أمام مسؤولياتها الكاملة، إذ لم يعد مقبولًا أن يبقى المواطن اللبناني متروكًا لمصيره في ظل تفلت السلاح واستباحة الأرواح. إن أي تلكؤ أو تأخير في كشف الفاعلين ومحاسبتهم سيُعتبر تواطؤًا وتشجيعًا لجرائم جديدة، وتفريطًا فاضحًا بأمن الناس وحياتهم".

أضاف إقليم الشوف الكتائبي:"إننا في إقليم الشوف الكتائبي نطالب الدولة بالتحرك الفوري والحازم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ نهائي لثقافة الإفلات من العقاب، لأن دماء الرفيق خليل بو مراد أمانة، وأمن اللبنانيين خط أحمر".

وختم: "الرحمة لروح الرفيق خليل، والعزاء الحار لعائلته الكريمة، والعدالة حق لن نتنازل عنه".

وأدّت جريمة، حصلت أمس في بلدة الدامور، إلى وفاة الشاب خليل أبو مراد متأثّراً بإصابته، بعدما طارده مجهولون كانوا يستقلّون سيارة ودراجة ناريّة، وأطلقوا النار عليه، وهو داخل مركبته في بلدة الدامور قرب كنيسة مار الياس.

وتم قطع طريق الدامور باتجاه بيروت، ليلا احتجاجا.