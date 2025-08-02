Aug 2, 2025 1:32 PMClock
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إقفال موقت للطريق البحرية في ضبية بسبب بطولة لبنان للدراجات الهوائية لذوي الاحتياجات الخاصة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "اعتبارا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 3-8-2025، سيقيم الاتحاد اللبناني للدراجات بطولة لبنان للدرّاجات الهوائية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على الطريق البحري في منطقة مارينا – ضبية، بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن.

لذلك سيتم إقفال المسلك المذكور طيلة فترة السباق.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".

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