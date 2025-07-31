قامت المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك، ضمن جولاتها اليومية، وبالتعاون مع مراقبي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بإقفال أحد مطاعم الشاورما على بولفار هادي نصرالله.

وبحسب تقرير المفرزة، أظهر الكشف الميداني غياب الحد الأدنى من معايير السلامة الغذائية، لجهة انعدام النظافة العامة، وعدم الالتزام بشروط تخزين الأطعمة، حيث تبيّن أن الدجاج، والثوم، والصوصات محفوظة بدرجات حرارة غير مناسبة تجاوزت 20 درجة مئوية.

كما تمّ تلف قفص دجاج موضوع مباشرة على الأرض، إضافة إلى كميات كبيرة من البهارات غير الصالحة للاستخدام بسبب احتوائها على السوس، فضلًا عن وجود حشرات حيّة داخل البراد وخارجه.

وبناءً عليه، تم تنظيم محضر ضبط وتلف، وإصدار قرار بالإقفال المؤقت للمطعم إلى حين تسوية أوضاعه، نظرًا لعدم توفر بيئة آمنة لإنتاج الغذاء فيه.