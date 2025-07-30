Jul 30, 2025 2:33 PMClock
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إقفال الإدارات العامة والبلديات في ذكرى انفجار المرفأ

المركزية - أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حملت الرقم 29/2025، قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه 4 آب 2025، وذلك في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

وجاء في المذكرة أنها تستند إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 8007 تاريخ 23/2/2021، وإلى المذكرة رقم 28/2025 بتاريخ 29/7/2025 المتعلقة بإعلان الحداد الوطني في الذكرى.

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