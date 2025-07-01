Jul 1, 2025 12:50 PMClock
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إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13356 القاضي بإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في 12/7/2007 واللائحة التنفيذية النافذة اعتبارا من 1/2/2021

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