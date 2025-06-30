Jun 30, 2025 1:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٣١٧ الرامي طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء وتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o