في أجواء من الإيمان والرجاء، افتُتِحَت سنة اليوبيل الذهبي لظهورات "سيّدة البرج" في دير الأحمر، خلال قدّاس احتفالي ترأسه راعي أبرشية بعلبك – دير الأحمر للموارنة، المطران حنّا رحمة، بحضور فعاليات دينية ومدنية، وحشد من أهالي المنطقة والمؤمنين.

تميّز الاحتفال بإزاحة الستار عن نُصُبٍ تذكاري جديد للسيدة العذراء، من تصميم وتنفيذ المهندس شربل شيت ديراني، حيث شكّل تحفةً روحية وهندسية تجسّد حضور العذراء في وجدان أبناء البلدة.

وخلال المناسبة، قام المنظّمون والقيم العام لأبرشية بعلبك – دير الأحمر، الخوري يوحنا مارون النّدّاف، بوضع صندوق رسالة زمنية يحمل أماني وأصوات أبناء الجيل الحالي، على أن يُفتَح في العام 2075، لتستمرّ قصة الإيمان من جيلٍ إلى جيل.

تألّق الحفل بتقديم الإعلامية ريم حرب شواح، التي أضفت على المناسبة لمسة وجدانية، أعادت إلى الذاكرة مسيرة خمسين عامًا من النِعم، برعاية سيّدة البرج، الأم الحارسة لتلال دير الأحمر وقلوب أبنائها.

