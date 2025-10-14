6:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إغلاق معبر رفح غدًا وتقليص المساعدات إلى غزة بسبب تأخر تسليم رفات الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o