Jun 20, 2025 6:26 PMClock
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إغلاق مطار وأجواء البصرة بعد تسجيل اختراق إسرائيلي للمرة الأولى جنوب العراق

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