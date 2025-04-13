Apr 13, 2025 6:39 PMClock
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إغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار والشرطة الإسرائيلية تُمشط المنطقة بحثاً عن مواقع سقوط صاروخ محتمل وتدعو السكان إلى البقاء في المناطق المحمية

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