اعلنت من بلدة عندقت في عكار "لائحة كرمال عندقت" برئاسة طاني يوسف حنا، بحضور حشد كبير من فاعليات واهالي بلدة عندقت.

وتضم اللائحة: طاني يوسف حنا، مطانيوس ابراهيم إبراهيم الخوري، عبدالله اسعد البيطار، وليد الياس الشعار، نضال الياس عماد، جول جهاد شاهين، جورج نفاع الصباغ، سينتيا مروان جريج، جانيت فخر فخر، هدى موسى الجعلوكه، شربل نواف تقلا، كاتيا حبيب قحوش، ريتا سركيس عبود، سمر بيانار فضول، وايلي فرح القاضي.

استهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم كلمة للاعلامي علاء الخوري معرفا بأعضاء اللائحة ومرحبا بالحضور.

والقى طاني حنا كلمة أعلن فيها برنامجه الانتخابي للمرحلة المقبلة، "يستند إلى رؤية مدروسة، وينطلق من أولويات عندقت واحتياجات أهلها". وقال: "ولأن مصلحة عندقت تعلو فوق كل اعتبار واختلاف، نؤكد أننا لسنا فريق تحدٍّ أو مواجهة، بل فريق بناء يضع المصلحة العامة أولًا، ويتخذ من التنمية الشاملة هدفًا لا مساومة عليه. ونتجه إلى خوض الانتخابات البلدية بلائحة تعبّر بصدق عن تطلعات أهالي عندقت، من خلال مجلس بلدي متجانس، متحرر من الحسابات السياسية والاعتبارات العائلية، يعمل من أجل الجميع، ولكل بيت في هذه البلدة" .