أُعلنت اليوم لائحة "القرار العاقوري":
برئاسة المحامي جيلبير أنطوان مسعود
الآنسة هلا سليم مرعب
الآنسة نور حسان الهاشم
الآنسة ريجينا عماد الهاشم
المحامي جورج ديغول أيوب الهاشم
السيد خالد نجيب بو يونس
الضابط المتقاعد عقل نجيب نصرالله
المهندس جان بيار بطرس صعب
السيد طانيوس الياس الكريدي
السيد بيار شاكر ساسين
السيد ايلي بو يونس
السيد ريمون أديب الهاشم المعروف بطوني
المهندس صخر بطرس مهنا
السيد ميغال فادي الهاشم
Apr 30, 2025 5:47 PM
أخبار محلية
إعلان لائحة "القرار العاقوري"
أُعلنت اليوم لائحة "القرار العاقوري":